POGO sinakop ng mga retiradong Chinese

Naalarma si Senadora Nancy sa pagdagsa ng 27,678 turistang Chinese na pinayagang makapasok sa bansa bilang mga retiree.

Ito’y nadiskubre sa pagdinig sa Senado na tinatanggap na ng Philippine Retirement Authority (PRA) ang mga turistang may edad na 35 lamang na mamalagi sa bansa.

Sabi ni Bienvenido Chy, PRA genera manager, attached agency ng Department of Tourism na sa kasalukuyang polisiya ay pinapayagan ang entry ng retirees age na 35 at dapat ay may $50,000 o P2.5 milyon cash on hand.

Para kay Binay napakababaw ng requirement at kailangan aniyang rebyuhin ang PRA policy.

“Kasi ang kailangan lang po ng magre-retire ay either mag-deposit siya ng P50,000 sa bangko, o bumili ng condo unit worth P2.5 million at puwedenang mag-retire dito,” sabi ni Binay.

Sabi pa nito, dapat magkaroon ng background check para masuring mabuti ang pakikilanlan ng mga dayuhang retiree na gusto manirahan sa Pilipinas.

Hinala pa ni Binay, ang mga tinanggap na mga Chinese retiree ay posibleng nagtatrabaho din sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGO).

“Puwede ding nagtatrabaho sa POGO, or puwede din po baka nandiyan sila sa Divisoria. Kaya nga po magandang tingnan at pag-aralan kasi baka kumbaga ginagamit nila itong paraan to circumvent the law na hindi sila puwedeng mag-trabaho dito,” ayon kay Binay.

Sa talaan ng PRA ay halos nasa 40 porsiyento ng foreign retirees sa bansa ay Chinese na sinundan ng mga Koreano (14,200).

Ang iba pang mga foreign retiree ay mga Indian (6,100), Taiwanese (4,580) Japanese (4,000), American (3,700), Hong Kong Chinese (1,870), British (1,600), German (800) at Australian (750). (Dindo Matining)