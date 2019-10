POGO king ng Davao pinasuka ng P1.3B

MULING nagbukas ang isa sa pinakamalaking Phi­lippine Offshore Gaming Operator (POGO) sa bansa matapos makipag-areglo sa Bureau of Internal Revenue (BIR) at nangakong magbayad ng P1.3 bilyong buwis.

Binawi ng BIR ang closure order laban sa Great Empire Gaming and Amusement Corporation (GEGAC) matapos na sumunod sa requirement ng ahensiya, ayon kay BIR Deputy Commissioner O­perations Group Arnel Guballa.

“Upon compliance of (GEGAC) to comply with the requirement under Section 236 of the National Internal Revenue Code of 1997 (as amended), Order is hereby given lifting the closure of (its) business establishments,” ayon sa order na may petsang Setyembre 27.

Binanggit naman ni BIR Commissioner Caesar Dulay, nagbayad ng inisyal na P250 milyon ang GEGAC at huhulugan sa susunod na tatlong buwan ang kapupunan na utang sa buwis.

“I approved recommendation of Pogo Task Force and BIR received payment of P250 million,” saad ni Dulay.

Kasabay nito, inatasan din ng BIR ang GEGAC na iparehistro ang kanilang mga empleyado at pagbayarin ng withholding tax.

Noong Setyembre 25, pinasara ng Task Force POGO ang GEGAC dahil sa P1.3 bilyong utang sa buwis at hindi pagpaparehistro sa BIR.

Mayroong 8,000 empleyado ang GEGAC, karamihan ay mga Chinese na nagtatrabaho sa kanilang tanggapan sa Subic Freeport; Eastwood, Quezon City at Aseana City, Parañaque.

Ang GEGAC ay sinasabing pag-aari ng maimpluwensiyang Chinese trader mula sa Davao City.

Ang Chinese trader na ito ay kilalang ma­lakas din umano sa Chinese ambassador at may koneksyon sa matataas na opisyal ng gobyerno. (Yves Briones)