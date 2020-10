POGO hub, yacht club itatayo sa Bataan

Isang `di kilalang kompanyang pinamumunuan ng asawa ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang naghain ng aplikasyon sa Authority of the Freeport Area of Bataan (PARA) para sa P1.8 bilyong business and leisure township na plano nitong itayo na doble pa ang laki sa Bonifacio Global City.

Ayon sa news site na bilyonaryo.com.ph, ang First Bataan Mariveles Holdings Corp. (FBMHC) na 50-50 partnership ng Biancham Holdings Corp. at Green Miles Realty Corp. ang naghain ng aplikasyon.

Nabatid na managing partner ng Biancham ang asawa ni Roque na si Mylah R. Roque na itinalaga bilang trustee ng Pag-IBIG Board noong September 2017.

Ang isang director ng FBMHC na si Joel Butuyan naman ay partner umano ni Roque sa law firm.

Inendorso na umano ni AFAB Administrator Emmanuel Pineda ang P1.8 bilyong proyekto sa AFAB Board.

Plano ng FBMHC na magtayo ng township sa 421 hektaryang lupa sa Barangay Biaan sa Mariveles, Bataan kung saan 290 hektarya na ang nabili nito at nakikipagnegosasyon na para bilhin ang 131 na ektarya pa.

Ayon sa plano, may yacht club, beach resort, retirement village, industrial park, warehouse, mga condo, housing, at lugar para sa mga BPO at POGO ang township.

Target ng FBMHC na simulant ang proyekto sa first quarter ng 2021 para makasimula na ng commercial operation sa third quarter ng 2021.

Inihayag naman ng online news site na politics.com.ph, bumisita si Roque sa Bataan noong Huwebes, Oktubre 1, para magparamdam umano sa AFAB at mapabilis ang pag-apruba sa proyekto ng kompanyang pinamumunuan ng kanyang misis.

Humingi ng reaksyon ang Abante mula sa kampo ni Secretary Roque subalit wala pang natatanggap na pahayag mula sa nasabing opisyal hinggil sa nasabing proyekto. (Eileen Mencias)