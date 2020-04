POGO balik ligaya sa katapusan sa Mayo

Kaagad na magbubukas ng kanilang operasyon ang mga Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sa katapusan ng buwan sa sandaling alisin na ang enhanced community quarantine.

“POGOs will continue as long they are allowed by law. We will just continue our initiative to regulate and ensure that these firms are compliant with labor and immigration laws as well as payment of taxes,” ayon kay Labor Undersecretary Dominique Tutay.

Sinabi pa ni Tutay na kahit noong unang nagdeklara ng ECQ sa buong Luzon, ang mga online casino na pinatatakbo ng mga Chinese ay patuloy sa operasyon sa pamamagitan ng skeletal forces.

Nangako pa umano ito ng P150 milyon tulong sa gobyerno para sa COVID19 outbreak.

Sinabi ni Tutay na bina-validate nila ang data na nasa 2,000 dayuhan ang nagtatrabaho sa POGO nang walang kaukulang alien employment permits (AEP) na karaniwang paglabag ng mga POGO

Noong Marso, sinabi ng DOLE na may 4,000 foreign nationals ay nagtatrabaho sa ilalim ng identical government-issued Tax Identification Numbers (TINs), na kailangan bago sila makapag apply ng AEP.

Ang BIR umano ang nag isyu ng TIN at may kapangyarihan na magpasara ng mga POGO na hjndi magbabayad ng buwis.

Nitong Marso sana nakatakdang resolbahin sa miting ang mga isyu at iregularidad na kinasasankutan ng POGO pero naputol dahil sa ECQ.(Juliet de Loza-Cudia)