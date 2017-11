POEA wasak sa korapsyon, OFWs hinuthutan

Nagpatupad ng mala­wakang balasahan at sibakan si Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary ­Silvestre Bello III sa hanay ng mga kawani at opisyal ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) matapos ma­bunyag ang malalimang sistema ng korapsyon sa ahensiya.

Bukod sa pagbalasa at pagsibak sa mga sangkot sa korapsyon, nagsasagawa na rin ng malalimang imbestigasyon ang DOLE kaugnay sa mga aktibidad ng illegal recruitment at iba pang anomalya na kinasasangkutan ng mga opisyal at tauhan ng POEA.

Ayon kay DOLE Undersecretary Dominador Say, sinisiyasat na nila ang mga ulat ng illegal recruitment ng mga tiwaling tauhan ng POEA na nambibiktima ng mga overseas Filipino workers (OFWs), kabilang ang mga direct hire workers.

Ang mga opisyal at empleyado sa ahensiya na may direktang koneksyon sa pagpoproseso ng mga dokumento ng mga OFW ay pansamantalang aalisin sa puwesto habang isinasagawa ang imbestigasyon.

“Last January, nagkaroon ng reshuffle sa mga senior officials sa POEA. But now, this is a more in-depth reshuffling and revamp. We are doing this top to bottom and there will be some officials who will be removed from their posts while they undergo investigation,” pahayag ni Say.

Ang lahat ng security guards at janitorial staff sa POEA ay papalitan din dahil karamihan sa mga ito ay ginagamit sa maanomalyang gawain, lalo na sa pagproseso at pagpapalabas ng Overseas Employment Certificates (OEC), na pangunahing kinakailangan ng OFWs para sa deployment.

Iniutos din ng DOLE ang paglalagay ng mga CCTV camera sa lahat ng mga tanggapan at iba pang lugar ng POEA, maliban sa mga palikuran.

Nauna nang sinuspende ni Bello ang aplikasyon at pagpo-­proseso ng OEC sa lahat ng OFWs, kabilang ang mga direct hire, mula Nobyembre 13 hanggang Disyembre 1 upang bigyang-daan ang imbestigasyon.

“Balik-Manggagawa and workers who already have stamped working visas are exempted from the suspension, inclu­ding workers who are being hired by international organizations, members of diplomatic corps, and members of royal families, as well as sea-based OFWs,” ayon naman kay Undersecretary Bernard Olalia na siyang officer-in-charge ng POEA.