Poe umaksiyon vs naglipanang sindikato online

Inihain ni Senadora Grace Poe ang panukalang magbibigay proteksiyon sa mga konsyumer laban sa mga cybercrime tulad ng ‘skimming’ at ‘phishing’ na nasa all-time high dahil sa online transaction ngayong pandemya.

Sa ilalim ng Senate Bill No. 2380 o “Bank Account, E-wallet and Other Financial Accounts Regulation Act”, layunin nito na magpatupad ng matatag at epek¬tibong financial system at bigyang proteksiyon ang publiko laban sa mga cybercriminal at sindikato na tuma-target sa bank accounts at e-wallets.

Sa talaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), 98.4% ng krimen at pagkalugi na iniulat ng mga bangko mula Marso 15 hanggang Mayo 18, 2020 ay pawang sa online at umaabot na sa P60.6 milyon.

Samantala, iniulat ng Philippine National Police (PNP) Anti-Cybercrime Group na tumaas ng 37% ang mga online scam mula Marso hanggang Setyembre 2020 kumpara sa kaparehong panahon noong 2019.

Sakaling maging batas ito, mandato ng BSP, Department of Justice, Department of Information and Communications Technology, National Bureau of Investigation at PNP na bumalangkas ng “Anti-Scam/Financial Fraud Roadmap” upang palawakin ang kaalaman ng mga konsyumer sa mga financial scam at kung paano ito maiiwasan kasabay ng pagpapanagot sa mga nasa likod ng cybercrime cases. (Dindo Matining)