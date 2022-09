Poe: Text scammer araw-araw umaatake

Ang pagsasabatas ng Subscriber Identity Module (SIM) Registration bill ay makakapigil sa masamang intensyon ng mga scammer at kriminal sa pagtatago ng kanilang pagkakakilanlan, ayon kay Sen. Grace Poe.

“Ang panukalang ito ay isang konkretong hakbang patungo maging ligtas ang ating telecommunication at digital system dahil iyan ang inaasahan nang ipasa ang panukala sa 18th Congress,” giit ni Poe sa kanyang sponsorship speech sa committee report sa panukalang SIM registration.

Sa pagbanggit ng scam texts, sinabi ni Poe, “Nakakalula. We don’t even need to look far to find a concrete example of all these scams: Buksan mo lang ang cellphone mo at mabibilang mo na kung ilang scam at spam messages ang nare-receive mo kada araw.”

Sa ilalim ng panukala, sinabi ni Poe na ang salitang ‘card’ sa ‘SIM card’ ay tinanggal na para magbigay-daan sa bagong types ng SIM na hindi nakapaloob sa card form tulad ng eSIM.

Sa ilalim ng panukala, ang pagpaparehistro ay isang prerequisite sa activation ng isang SIM, kung saan ang buyer ay obligadong magsumite ng duly accomplished electronic registration form at ipapakita o ia-upload ang valid government ID o ibang katulad ng uri ng dokumento bago ma-activate ang SIM. (Dindo Matining)