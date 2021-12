Poe: Soli pera ‘di sapat: Cybersecurity ng BDO anyare?

Pinaniwalaang ang kawalan ng sapat na cybersecurity ang nagtulak sa pagkawala ng deposito ng ilang customer ng Banco de Oro (BDO) Unibank.

Kaugnay nito ay naghain ng dalawang resolusyon si Albay Rep. Joey Salceda upang masuri kung gaano kaligtas ang digital banking sa bansa at kung kayang matukoy ng awtoridad ang nasa likod ng cybercrimes.

Inihain ni Salceda ang House Resolution Nos. 2406 at 2407 matapos na mabawasan ang pera ng mga account holder ng BDO.

Sa HR 2406, hiniling ni Salceda ang pagsasagawa ng joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety, at on Public Accounts upang malaman ang kakayanan ng law enforcement na mahanap, mahuli at makasuhan ang nasa likod ng financial cybercrimes.

Sa HR 2407 ay pinasusuri naman ni Salceda sa House Committee on Banks and Financial Intermediaries ang safety at security feature na ginagamit ng mga bangko at electronic payment solutions providers.

Sinabi ni Salceda na sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act (Republic Act 10175) ay maaaring makasuhan ang mga nasa likod ng computer-relates fraud pero ang tanong ay kung may kakayanan ang law enforcement agencies na hanapin ang mga ito.

“Financial crimes similar to the reports… could be prosecuted under the aforementioned provision of Republic Act No. 10175 if law enforcement agencies have the capacity to apprehend, detect, and investigate financial cybercrimes,” dagdag pa ni Salceda.

Samantala, hindi kuntento si Senador Grace Poe sa pangako ng BDO Unibank na ibalik ang pera ng mga nawalan ng deposito.

“While the banks vow to return the money depositors lost, it is not enough. Where does the trail end? Who are the people involved? Kani-kanino dumaan ‘yan?’ sabi ni Poe chairperson of the Senate committee on banks, financial institutions and currencies.

Ang pahayag ay ginawa ni Poe kasunod ng insidente ng pag-hack sa 150 account sa BDO Unibank.

Nag-ugat ang insidente sa nawalang deposito ng sa BDO at nalipat sa mga kaduda-dudang account sa UnionBank sa ilalim ng pangalang ‘Mark Nagoyo’. (Dindo Matining/Billy Begas/Eralyn Prado)