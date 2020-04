Poe sa gobyerno: Mag-invest sa pagkontrol ng mga sakit

Kailangang mamuhunan ang bansa para bumuo at palakasin ang kakayahan nito sa pagkontrol at paglaban sa mga sakit.

Ito ang sinabi ni Senadora Grace Poe dahil nakitaan na hindi handa ang Pilipinas sa paglaban sa coronavirus.

“Kailangan nating palakasin ang suporta para sa isang proactive at mahusay na sistemang pangkalusugan,” ani Poe.

“Kasama rin nating pag-ibayuhin ang ating kapasidad upang mapigilan at makontrol ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit, at gayundin para maging handa sa anumang uri ng sakit na darating pa,” dagdag nito.

Ang COVID-19 sa ngayon ay nakaapekto na sa tatlong milyong tao sa buong mundo kung saan 209,000 ang nasawi.

Bukod sa kalusugan, sinabi ni Poe na maging ang lahat ng sektor ay kailangang umakma sa bagong norm o pamantayan at kailangang magsagawa ng mga kinakailangang pagbabago upang makaagapay.

“Kailangan natin ng bagong diskarte, mag-restrategize, mag-restructure at mag-reinvent sa ating sistema kung gusto nating makaagapay at kayanin ang mga hagupit at pinsala na dulot ng COVID-19, kasama na ang banta ng mga bagong sakit,” sabi ng senadora.

Bilang suporta sa isang pangkalahatang pagtugon sa mga public health risk, naghain si Poe ng Senate Bill No. 1450 o ang “Pandemic Preparedness and Response Act” na bubuo ng Center for Disease Control (CDC) na mangunguna at magpapatupad ng mga pagbalangkas upang makontrol at mapigilan ang anumang nakakahawang sakit

“May kasabihan nga na, ‘An ounce of prevention is better than a pound of cure,’ at siyempre mas mabuti ito kaysa sa kung paano natin masosolusyunan ang mga malaking socio-economic losses na dulot ng mga sakit,” lahad ni Poe.

Sa ilalim ng panukalang batas, ang CDC ang maaatasang gumawa ng isang national strategy upang paghandaan at harapin ang mga public health emergency at magbigay ng direksiyon sa paglaban dito.

Ang center ay inaasahan ding magbibigay ng konsultasyon at tulong sa ibang bansa at international agencies upang makipagtulungan at maging kaagapay para mapabuti ang mga pamamaraan sa paglutas sa mga sakit.

“Kailangan nating pag-ibayuhin ang ating paghahanda at magkaroon ng sapat na mga kagamitan sa ating patuloy na pagharap sa mga banta at panganib sa ating kalusugan. Lahat tayo ay may responsibilidad para dito,” ayon pa kay Poe. (Dindo Matining)