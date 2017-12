Poe magpapatawag ng hearing sa jeepney modernization

Magpapatawag ng urgent hearing si Senador Grace Poe hinggil sa isinusulong na jeepney modernization program ng tanggapan ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade.

Sa gitna ito ng panibagong transport strike na nakaamba sa Lunes hanggang Martes ((Disyembre 4-5) dahil sa pagtutol ng mga tsuper at operator sa jeepney phase-out.

“In light of the announced transport strike scheduled on December 4-5 and in consideration of the interests of various stakeholders – the transport sector and especially the commuters, I am calling for an urgent hearing of the Senate committee on public services on Thursday, December 7,” ayon kay Poe, chairperson ng naturang komite.

Sinabi ni Poe na maghahain siya bukas ng isang resolution para sa isasagawang pagdinig upang mabusisi ang mga isyung nilalabanan ng mga transport group sa modernization program.

“We also want to hear the alternative proposals from different stakeholders,” ayon sa senador.

Kasabay nito, nanawagan si Poe sa mga transport group na huwag nang ituloy ang kanilang planong nationwide strike.

Sa halip, hinikayat niya ang Pinag-isang Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide (PISTON) at Stop Jeepney Phaseout Coalition na makipagpulong sa kanila upang pag-usapan ang mga hinaing.