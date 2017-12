Poe kay Tugade: Plaka nga ‘di maibigay, palit-jeep pa?

Binanatan kahapon ni Senador Grace Poe ang tanggapan ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade dahil sa pagsusulong nito na palitan ang mga lumang jeep samantalang hindi naman maibigay sa tamang oras ang mga plaka ng sasakyan.

Kinuwestyon din ng senador ang kakayahan mismo ng DOTr sa implementasyon ng programa para sa modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan.

“Kung titingnan natin ang kapabilidad ng gobyerno ‘pag sinabing i-phase out na lahat ‘yan, ano ang pangpalit? E kung ‘yung plaka nga hindi maibigay sa tamang oras, so dapat talaga feasible,” dagdag ni Poe.

Tiniyak ni Poe na maririnig mismo ng mga transport group sa bibig ni Tugade sa kanilang public hearing ng pinamumunuan niyang Senate committee on public services sa Disyembre 11 (Lunes) ang mga kasagutan sa kanilang mga tanong hinggil sa modernisasyon.

Inihayag din ng senador na hindi pa niya nakikitang handa ang gobyerno sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle (PUV) Modernization Program sa susunod na taon dahil sa budget pa lamang ay tiyak nang kakapusin ang pamahalaan.

“Ang budget po para sa modernization ay P2.2 bilyon pa lamang sa 2018, e P417 bilyon ang total cost, so ibig sabihin, kahit kami sa gobyerno, hindi pa rin kami handa pagdating sa pag-drawn out ng ganitong kalaking programa,” saad ni Poe.

Dahil dito, mungkahi ni Poe na gawin muna ang PUV modernization per area upang makita muna ang kakayahan ng pamahalaan at epekto ng programa.

“Ang suggestion po natin maybe we should try it per area. Let’s say Manila muna or Metro Manila muna kung ‘yan ang kakayanin,” dagdag ni Poe.