Poe hinamon gobyerno sa mga text scammer

Iginiit kahapon ni Senador Grace Poe na dapat patunayan ng pamahalaan na mas magaling at mabilis ito kaysa mga naglipanang text scammer.

“Walang oras na dapat masayang ang mga ahensiya upang mahuli ang mga manloloko at masawata ang kanilang iligal na gawain,” sabi ni Poe.

Nanawagan din ang senador sa mga telecommunication company at negosyo sa bansa na mas paigtingin pa ang pag-iingat at pangangalaga sa kapakanan ng kanilang mga kostumer.

“Telcos and businesses must also do more to protect their customers by continuously improving their systems and making them fool-proof against fraudsters,” ayon kay Poe.

Inihayag pa ng senador na dagdag pahirap sa mga Pilipino ang mga text scam habang nasa gitna pa rin ang bansa ng pandemya.