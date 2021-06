Pobreng manggagawa bigyan ng bike – Poe

Hinikayat ni Senador Grace Poe ang gobyerno at ang pribadong sektor na bigyan ng bisikleta ang mahihirap na mga manggagawa para mapadali ang kanilang biyahe at hindi na kailangan pang makipagsiksikan sa mga pampublikong sasakyan.

Sabi ni Poe, ang mga pre-owned subalit well-maintained na mga bisikletang gawa sa Japan ay mabibili lang online sa halagang P2,500 hanggang P3,000.

Subalit sa mga manggagawa na umaasa lang aniya sa arawang sahod ay hindi kakayaning bumili ng bisikleta.

Hinimok din nito ang pamahalahaan na bumili ng bulto-bulto bisikleta at gamitin ang P1.316 bilyong pondo para sa sidewalk, bike-sharing at lending program sa ilalim ng Republic Act 11494 o Bayanihan to Recover as One Act. (Dindo Matining)