‘Poblacion Girl’ lagot sa BOQ

Magsasampa rin ng hi­walay na kaso ang Bureau of Quarantine (BOQ) la­ban kay ‘Poblacion Girl’ na naki-party habang dapat ay nasa quarantine sa isang hotel sa Makati City matapos magpositibo rin sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ang mga na­kasalamuha niya.

Ayon kay BOQ deputy director Dr. Roberto Sal­vador Jr., pinag-aaralan pa nila ang nararapat na isampa laban kay Gwyneth Chua, Pinay na nanggaling sa US, habang nakikipag-ugnayan pa sila sa legal team ng Department of Health (DOH) para maka­hanap ng iba pang ebiden­siya o butas na maaaring idiin laban sa kinikilalang quarantine skipper.

“Mayroon tayong hiwa­lay na isasampang kaso. Tinutulungan po tayo ng DOH Legal.”

Lumabag din aniya si Chua sa RA 11332 Manda­tory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act na posibleng magdiin dito, kasama ang mga ma­gulang at nobyo na naki­tang kasama nito.

Giit naman ni Salvador na hindi madadamay sa kaso ang mga BOQ per­sonnel ng Berjaya Hotel sa isasampang kaso laban kay ‘Poblacion Girl’.

“Walang in any way in­volvement ang Bureau of Quarantine sa nangyaring violation.”

Nauna nang sinampa­han ng kaso ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detec­tion Group si Chua, mga magulang niya, at mga staff ng Berjaya Hotel dahil sa paglabag sa RA 11332.

Matatandaang noong Disyembre 23, 2021 ay lumabas ng hotel si Chua at dumalo sa party sa isang restaurant sa Poblacion, Makati City.

Disyembre 27 ay nag­positibo sa coronavirus si Chua, maging ang kan­yang mga nakasama sa party at ilang staff ng res­taurant. (Vick Aquino)