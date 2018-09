PNR train sulit sa masa

MARAMING commuter sa Camanava area ang natuwa sa muling pagbubukas ng tren na biyaheng FTI, Taguig City patungong Sangandaan, Caloocan City sa panimu­lang biyahe ng ruta ng Philippine National Railways (PNR).

Ayon sa Department of Transportation (DOTr), mahigit 7,000 pasahero ang maaaring makasakay sa muling pagbubukas ng PNR na may biyaheng Sangandaan, Asistio, 5th Avenue sa Caloocan City, Solis, Blumentritt, España, Sta. Mesa, Paco sa Maynila, Dela Rosa sa Makati City, EDSA at FTI sa Taguig City, vice versa.

Sulit ang pamasaheng P15 para sa mga commuter dahil bukod sa isa’t ­kalahating oras na ­biyahe ay magagawang kalaha­ting oras lamang sa pagsakay ng tren.

Isang Ruth Mendoza, taga-Caloocan, ang nagsabing malaking tipid sa kanya ang pagsakay ng tren dahil kapag sasakay siya ng LRT ay nasa P30 ang kanyang pamasahe, iba pa ang karagdagang P9 sa jeep ­patungong Taguig.

Magsisimula ang biyahe ng PNR mula 5:11 am at 7:11 am (Sangandaan-FTI); 6:12 am at 8:12 am (FTI-Sangandaan) habang sa tang­hali naman ay 3:11 pm at 5:11 pm (Sangandaan-FTI); 4:12 pm at 6:12 pm (FTI-Sangandaan). (Vick Aquino)