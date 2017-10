PNPO kuntento sa inilatag na seguridad sa Undas at Asean Summit

Kuntento si Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald Dela Rosa sa inilatag na seguridad ng Regional at District units ng PNP para sa 2017 Undas at maging sa ASEAN Summit.

Bunsod ito ay nagpasya si dela Rosa na hindi na siya mag-iikot at magsasagawa ng inspeksyon sa mga terminal dahil plantsado na ang mga paghahanda ng PNP.

Gayunman, pinaalalahanan ni dela Rosa ang publiko na ingatan at maging secure sa kanilang mga bahay kung sila ay aalis at magtutungo sa mga probinsya para sa paggunita ng Undas.

Pinayuhan ni dela Rosa na bago umalis sa bahay ay ibilin ang tahanan sa kapitbahay o sa mga barangay para makaiwas sa masamang balakin ng mga mapagsamantalang kawatan.

Hanggang kahapon ng hapon ay tiniyak ng PNP na wala naman namomonitor na banta sa seguridad.

“So far wala pa naman kaming namomonitor na direct threat para sa Undas at sa ASEAN Summit but hindi namin pinapabayaan yan, kaya nga sabi ng NCRPO ay naka double full red alert status sila, kung pupwede pa ngang magdagdag sila ng other personnel dodoblehin nila para masiguro nila,” wika ni Dela Rosa.