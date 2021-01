PNPA sinibak nambugbog na kadete

Nahaharap sa kasong administratibo at pagkasibak ang isang graduating cadet ng Philippine National Police Academy (PNPA) matapos ang pambubugbog sa kapwa kadete, sa loob ng Camp Castañeda, Silang, Cavite.

Ayon kay PNP Chief PBGen. Debold Sinas, inatasan na niya ang Directorate for Human Resource and Doctrine Development ng PNPA para isailalim sa imbestigasyon ang lahat ng dawit na kadete.

“The PNP has no tolerance for wrong doings of erring personnel, and will never tolerate any misconduct, abuse or breach of discipline,” sabi ni Sinas.

Nag-ugat ang insidente nang binalaan umano ni si Cadet 1st Class Joab Nacnas ang kaklaseng si Cadet 1st Class Denvert Dulansi at dalawang iba pa na kinilalang sina Cadet 1st Class Guminigin at Cadet 1st Class Tudlong na umiinom sa roofdeck ng school building noong bisperas ng Bagong Taon.

Nauwi ito sa komprontasyon hanggang sa bugbugin ni Dulansi si Nacnas

Kasalukuyang nasa stable condition na si Nacnasat sa Qualimed Hospital at wala namang nakitang signs ng internal injury base sa CT scan at X-ray examination.

Dinala na sa Silang Municipal Police Station si Dulansi para sa imbestigasyon kaugnay sa insidente. (Vick Aquino)