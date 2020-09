PNPA hinagupit ng COVID, 232 positibo

Isinailalim sa lockdown mula Setyembre 3 hanggang 18 ang Philippine National Police Academy (PNPA) sa Silang, Cavite matapos na magpositibo sa COVID-19 ang 232 kadete at 11 personnel.

Sa statement ni Police Major General Gilberto Cruz, director ng PNPA, sa ngayon ay patuloy na mino-monitor ang kalagayan ng mga kadete at kanilang personnel na tinamaan ng virus habang naka-quarantine.

Nasa limang isolation facility ang mga nagpositibo, kung saan kumpleto ang mga ito sa gamot, bitamina at masusustansyang pagkain.

Ayon naman kay Lt. Col Byron Allatog, spokesperson ng PNPA, ang nasabing bilang ng nagpositibo sa kanilang kadete at personnel ay mula sa 1,406 na isinailalim sa swab test.

Siniguro naman ni Cruz na agad silang kumilos upang aksyunan ang pangyayari at upang mabigyan din ng proteksyon ang iba pang kadete upang maiwasan ang hawahan.

Nasa 16,000 face mask, 1,100 carry on canisters, at alcohol ang ipinamahagi sa mga kadete at personnel, dagdag pa ang 15 thermal scanner, dalawang oxygen tank at machine na binigay ng Public Safety Alliance for Transformation and Rule of Law party-list.

Matatandaang si Cruz ay kakatalaga lang bilang director ng PNPA nitong Setyembre 3 kung saan nakasama ito sa malawakang balasahan ng PNP sa bagong pamumuno ni PNP chief General Camilo Cascolan. (Edwin Balasa)