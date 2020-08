PNP website pinasok ng hacker

Pinamukha ng grupong Phantom Troupe ang kahinaan ng website ng Philippine National Police-Engineering Service ng i-hack nila ito Martes ng gabi.

Ayon sa grupo, dalawang taon na nilang nakikita ang kahinaan ng website ng PNP-Engineering Service kaya’t pinakitaan na nila ito ng sampol ng kanilang magagawa. Nag-upload ang grupo ng file sa website ng PNP-Engineering Service na nag-aanunsyo na sila ang nakompromiso ang website.

Imahe ng gagamba ang inilagay ng mga hacker sa website ng PNP Engineering Services na may kasama pang greetings. Sa file na in-upload ng Phantom Troupe sa website ng PNP Engineering Services, pinaliwanang nito ang kahinaan ng website at binigyan na rin ng tutorial kung paano ito aayusin.

Nabatid na ngayong taon, ang budget na binigay sa PNP sa ilalim ng General Appropriations Act ay P187 bilyon, mahigit triple sa budget na ibinigay as Department of Agriculture na nasa P51 bilyon lamang. Ang gastos sa information technology ay kasama sa gastos para sa General Administration and Support ng kagawaran na may budget na P25 bilyon. (Eileen Mencias)