PNP wasak sa pagpatay sa 4 Army

Pinaiimbestigahan ni Senadora Risa Hontiveros sa Senado ang pagpaslang sa apat na military intelligence officer ng Philippine National Police (PNP) sa Jolo, Sulu.

Sa Senate Resolution No. 460, nais ng senadora na makabuo ng panukala laban sa ‘excessive’ ng paggamit ng puwersa at karahasan sa hanay ng pulisya.

“The incident in Jolo further feeds the public’s distrust toward the PNP. Lalo pa at hindi ito first time na mangyari,” pahayag ni Hontiveros, kung saan inihalimbawa din nito ang pagpatay kay Winston Ragos, dating military na binaril din ng mga pulis sa Quezon City noong Abril.

“Hindi pwedeng trigger-happy ang ating kapulisan,” dagdag nito.

Sa kanyang resolusyon, sinabi ni Hontiveros na ang dalawang insidente ay pagpapakita ng nakakaalarmang asal ng mga pulis na kailangang nang solusyunan sa pamasmagitan ng pagbuo ng ‘long-term strategic measures’ at ‘legislative action’.

“Dapat maintindihan ng kapulisan na ang mga pagpatay na ito ay nakakadagdag lang ng takot sa mga tao, at mas lalong nakakabawas ng tiwala,” dagdag pa nito.

Apat na sundalo ang pinagbabaril ng mga pulis, 50 metro lamang ang layo sa Jolo police station noong Lunes ng hapon. (Dindo Matining)