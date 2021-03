PNP ‘wag epal sa trabaho ng sikyo, tanod – Nograles

Sa halip na samahan ang tanod at mga sikyo sa pagpapatupad ng social distancing kabilang ang pagbabawal sa public display of affection (PDA), ang dapat umanong atupagin ng Philippine National Police (PNP) ay ang pagwalis sa mga tiwali sa kanilang hanay.

Ayon kay PBA Rep. Jericho Nograles maraming ibang trabaho na dapat na tutukan ang pulisya kaysa sitahin ang mga magkasintahan at mag-asawa na holding hands while walking (HHWW).

“Physical distancing is a collective effort in the fight against the virus but the men and women of the PNP have bigger fish to fry. The top brass should review their priorities,” ani Nograles.

Hindi rin umano maganda ang imahe ng PNP ngayon dahil sa pagkakasangkot ng mga tauhan nito sa iba’t ibang kontrobersya gaya ng pamamaril kay Calbayog City Mayor Ronald Aquino at engkuwentro ng pulisya at Philippine Drug Enforcement Authority (PDEA) sa Quezon City kamakailan.

Isinusulong ni Nograles sa Kamara de Representantes ang pagpasa sa panukalang Internal Affairs Reform and Reorganization Act (House Bill 3065) upang mas maging makapangyarihang ang Internal Affairs Service sa paghabol sa mga tiwaling pulis. (Billy Begas)