PNP umiskor ng P6B shabu sa 25 operasyon

Ipinakita ng Philippine National Police (PNP), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), at Dangerous Drugs Board sa media ang 890 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit P6 bilyon, at nakuha mula sa 25 anti-illegal drugs operation mula Enero 1 hanggang Hunyo 4.

Ayon kay PNP chief Police General Archie Francisco Gamboa, karamihan sa mga nakumpiskang shabu ay resulta ng kanilang operasyon nitong Hunyo, partikular sa Marilao, Bulacan kung saan higit P5 bilyong halaga ng shabu ang nasamsam. Sa Parañaque City naman, nasabat ang P244.8 milyong shabu noong Sabado, ayon sa opisyal.

Sa naging operasyon sa Bulacan, nahuli ang tatlong suspek kabilang ang Chinese national, habang sa Parañaque City ay napatay ang dalawang suspek.

Pinagmamalaki rin ng opisyal ang mga ginawang drug raid na nagresulta sa pagkakumpiska ng bilyon-bilyong halaga ng iligal na droga sa kabila ng quarantine period.

“I am proud to note that the police regional offices and national operational support units managed to sustain anti-illegal drugs and anti-criminality operations without let-up during the entire ECQ period and vigorously pushed onwards thru the opening days of the MGCQ/GCQ even as these units continue to follow strict public safety standards as per IATF rules and regulations,” sabi ni Gamboa.