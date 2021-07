PNP umalerto vs pekeng COVID bakuna card

Inatasan kahapon ni Philippine National Police (PNP) chief General Guillermo Eleazar ang pulisya na bantayan ang mga magsasamantala sa pagluwag ng interzonal travel sa pamamagitan ng pagprisinta ng mga pekeng vaccination card.

Ito ay matapos i-anunsyo nitong Linggo ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na maaari nang ipakita ang vaccination cards ng mga nais bumiyahe bilang alternatibo sa COVID-19 test results.

“We will coordinate and work closely with the LGUs in enforcing this latest guideline. I am directing all police offices and units to be vigilant against those travelers who might use fake documents to prove that they are fully-vaccinated,” saad ni Eleazar.

“Kung ang resulta ng RT-PCR test ay pinepeke, hindi malayong may masasamang-loob na gumamit din ng pekeng vaccination documents. Hindi natin ito dapat hayaang mangyari,” dagdag pa nito.

Nakasaad sa pinakahuling resolusyon ng IATF na maituturing nang bakunado ang isang indibidwal kung nakatanggap na ito ng dalawang dose ng bakuna. (Edwin Balasa)