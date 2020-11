PNP tututukan price freeze

Aagapay ang Philippine National Police (PNP) para sa pagpapatupad ng price freeze ng Department of Trade and Industry (DTI) dahil sa bagyong Rolly.

Ayon kay PNP chief Gen. Camilo Cascolan, sa ilalim ng Price Act ay awtomatikong ipapatupad ang pagkontrol ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na isasailalim sa state of calamity.

Kasama sa mga imo-monitor ay ang mga presyo ng gamot, pagkain, gasolina at iba pang pangangailangan.

Siniguro din ni Cascolan na tutulong sila sa paglilinis at rehabilitasyon ng mga nasirang impraikstruktura ni ‘Rolly’.

Naka-full alert din ang PNP bilang paghahanda naman sa isa pang bagyo na si ‘Siony’ na nasa loob na ng Philippine area of responsibility.

“We are in coordination with LGUs for pre-emptive evacuations. We are currently conducting preventive evacuation of all people residing near coastal areas,” lahad ni Cascolan. (PNA)