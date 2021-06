PNP susuyurin mga fixer ng COVID bakuna

Inatasan kahapon ni Philippine National Police (PNP) chief Gen. Guillermo Eleazar ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang pag-iimbestiga hinggil sa iligal na operasyon ng mga “fixer” na naniningil para sa mas maagang iskedyul ng mga taong gusto nang magpabakuna kontra COVID-19.

Ang direktiba ay ginawa ni Eleazar matapos ibunyag ni Pasig City Mayor Vico Sotto na may dalawang fixer ang nahuling naniningil kapalit ng mas maagang iskedyul ng bakuna sa kanilang lungsod.

“Maaaring hindi lang sa Pasig nangyayari ang ganitong modus at dapat ay matuldukan agad ito. We will closely coordinate with our LGUs to prevent the proliferation of this modus,” ani Eleazar sa isang pahayag.

“Sa kabila ng pandemya, talagang hindi mawawala ang mga taong mapagsamantala at pagkakakitaan ang kagustuhan ng mga tao na agad na mabakunahan. Mga walang kaluluwa ang mga taong gumagawa ng ganito na alam namang libre at talagang kailangang-kailangan ng ating mga kababayan ang bakuna kontra COVID-19 ay nagagawa pa pagkaperahan,” dagdag niya.

Pinaalalahanan din ng opisyal ang publiko na ang pagbabakuna kontra coronavirus ay libre sa iba’t ibang LGU at ang kinakailangan lang nilang gawin ay magparehistro at hintayin ang schedule ng kanilang bakuna sa pamamagitan ng text message.

“Tubuan naman sana ng konsiyensiya ang mga fixer na ito at maawa sa ating mga kababayan. Marami ang nagnanais magpabakuna pero nararapat pa rin sundin natin ang priority list sa pagpapabakuna. May dahilan po kung bakit sila priority sa listahan.”

Umapela rin si Eleazar sa publiko na iwasang maging biktima ng ganitong gawain.

“Huwag po tayong kumagat at magpaloko sa ganitong modus. Uulitin ko na libre ang buong proseso ng pagpapabakuna, kailangan lang po natin hintayin ang ating schedule o ‘di kaya ay pumila sa mga vaccination centers ng mga LGU na bukas sa mga walk-in,” dagdag niya.

Hinikayat din ng PNP chief ang publiko na agad idulog sa awtoridad o sa iba’t ibang e-sumbong platform ang anumang impormasyon ukol sa iligal na pagsasaayos ng schedule sa bakunahan. (Edwin Balasa)