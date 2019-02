PNP sasabak sa baklas poster ng mga kandidato

Ipinag-utos na ni Philippine National Police (PNP) Chief Director General Oscar Albayalde sa kanyang mga Regional Directors ang pagbaklas ng mga campaign poster at iba pang mga advertisement na nakadikit o nakalagay sa mga lugar na pag-aari ng gobyerno.

“The PNP is duty bound to ensure a level playing field for honest, orderly and peaceful elections in May as an apolitical and non-partisan deputized agency of the Commission on Elections,” pahayag ni Albayalde sa kanyang statement kamakalawa.

“To be more emphatic about the strictly apolitical stand of the PNP, I am serving notice to all police personnel to remain steadfast along this command policy with due regard to existing rules and regulations that prohibit personnel from engaging in partisan political activity,” dagdag pa ng opisyal.

Matatandaang nagsimula na ang campaign period para sa senatorial at party-list nitong nakaraang Pebrero 12 habang ang simula naman ng kampanya sa local level ay sa Marso 30.

Umaabot naman sa 99,976 na mga PNP personnel ang ikakalat sa mga polling center sa Mayo 13, araw ng eleksyon, habang 54,532 naman ang itatalaga sa Quick Reaction Teams. 18,177 PNP personnel ang nakaantabay bilang Reactionary standby support force habang 9,089 naman ang itatalaga bilang headquarters skeletal forces.