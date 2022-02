PNP sa Comelec: Mga pasaway sa kampanya sampolan na!

May mga nakitang paglabag ang Philippine National Police (PNP) sa pag-iikot at campaign rallies ng mga kandidato sa Metro Manila at sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni PNP Spokesman. Col. Jean Fajardo kaugnay sa pagsisimula ng kampanya ng mga kandidato para sa national post.

Ayon kay Fajardo, hindi nasusunod ang itinakdang minimum public health standards, pati na rin sa inilabas na guidelines ng Commission on Elections (Comelec).

“May mga napansin tayo na may mga paglabag sa mga umiiral na health and safety protocol na itinakda ng IATF,” ani Fajardo.

Naiparating na aniya ng PNP sa Comelec at Department of Health ang mga na-monitor nilang mga paglabag sa campaign sorties at kung aatasan silang magsampa ng kaso ay gagawin nila ito. (Aileen Taliping)