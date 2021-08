PNP pumoste na sa ECQ extension

Siniguro ng Philippine National Police (PNP) ang kahandaan ng kanilang hanay sa sandaling palawigin pa ng pamahalaan ang pagsasailalim ng Enhanced Community Quarantine (ECQ) sa Metro Manila.

Ito ang sinabi ni PNP chief General Guillermo Eleazar kahapon sa inilabas nitong statement hinggil sa napipintong ECQ extension sa Metro Manila upang mapgiglan ang mas mapanganib na pagkalat ng Delta variant ng COVID-19.

“Our Metro Manila mayors and the IATF are in the better position to recommend on whether or not the ECQ in NCR would be extended,” saad ni Eleazar.

Matatandaang unang inihayag ng Department of Health (DOH) na posibleng palawigin pa ang pag-iral ng mahigpit na quarantine measures sa National Capital Region (NCR) dahil sa dumaraming kaso ng COVID-19. (Edwin Balasa)