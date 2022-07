PNP: Problema sa droga wawakasan kay PBBM

Target ng Philippine National Police (PNP) na wakasan ang problema ng bansa kontra ilegal na droga sa loob ng anim na taong termino ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa pamamagitan ng bagong istratehiya.

“For the next six years, with the big steps and with the gains we had in the past administration, we are confident that we could put down this illegal drug problem to a very manageable level,” pahayag ni PNP director for operations Major General Valeriano De Leon.

Ayon pa kay De Leon, tututok ang pulisya sa awareness, monitoring at edukasyon ng mga nagpapa-rehab bago sila ibalik sa komunidad.

Natapos na aniya nila ang bagong programa at nakatakdaa itong iprisinta ni PNP Officer-in-Charge P/Lt. Gen. Vicente Danao Jr. kay Interior Secretary Benhur Abalos.

Samantala, sinabi ni Abalos sa flag raising ceremony kahapon sa Camp Crame na kanilang hahabulin ang mga pulis scalawag na sangkot sa pagpapakalat ng ilegal na droga sa bansa.

“Kokonti lang itong mga tiwaling ito, wala pa sigurong .01 percent pero itong konti na ito ang nagbibigay dungis sa ating pangalan, sa pinagpaguran niyo, sa serbisyo niyo… I will make sure na ang mga reklamo ay open, paiimbestigahan ko ito at ‘yung mga scalawag lalo na may presyo sa drugs,” pahayag ni Abalos.

Nais din ni Abalos na masentensiyahan ang lahat ng mahuhuling drug suspek kaya pinayuhan niya ang mga pulis na maging maingat sa operasyon at sumunod sa batas.

“Mga kasama, napa­kahirap itong war against drug sa totoo lang, ang ibang bansa nakikita ko na talagang hirap na hirap sa laban na ito. Even their own institutions are already corrupted by this narco problem, kaya sa mga pagkakataon na ito, kailangan kapit kamay tayo pati inter agency,” dagdag ni Abalos. (Edwin Balasa)