PNP pipigain sa promotor ng NPA abogado list

IPINAKAKALKAL ni Deputy Speaker at Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez sa Kamara ang sulat sa korte ni Lt. Fernando Calabria Jr. na humihingi ng listahan ng mga abogado ng mga aktibistang nahaharap sa kaso.

“That request was improper, alarming and violates the duty of lawyers to render legal service to any person nee­ding it,” ani Rodriguez.

Sinibak si Calabria bilang hepe ng Intelligence Group ng Calbayog Police matapos kumakalat sa social media ang kanyang sulat sa Calbayog Court.

Ayon kay Rodriguez dapat mahubaran ng maskara kung sinuman ang nag-utos kay Calabria na gumawa ng listahan.

“Lt. Calabria claimed that he was just following an order from ‘higher-ups.’ Who in the hierarchy of the PNP gave such directive? Why was the order issued? What was their goal?” wika pa ni Rodriguez.

Dapat din umanong malaman kung mayroong ibang korte na nahingian ng listahan at kung napagbigyan ito.

Iginiit ni Rodriguez na sa ilalim ng Konstitusyon ay walang nilalabag ang mga abogado na nagtatanggol sa mga aktibista.

Una nang pinapurihan ni Rodriquez ang pagsibak ni PNP chief Lt. Gen. Guillermo Eleazar kay Calabria Jr. (Billy Begas/Eralyn Prado)