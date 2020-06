PNP, PDEA umiskor ng P8.5B shabu sa isang buwan

Simula Hunyo 1, may kabuaang P8.432 bilyon halaga ng shabu ang nakumpiska ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa walang puknat na operasyon kontra illegal drugs.

Sa National Capital Region (NCR), umaabot sa 29 drug suspect ang naaresto sa Quezon City, Valenzuela City, Taguig City, Marikina City, Manila, Caloocan City, San Juan City, Taguig City, Parañaque City at Pasig City.

Samantala, umabot sa 7,606.69 gramo ng shabu o tinatayang aabot sa P99.672 milyon halaga ang nakumpiska kung saan 51 drug suspect ang nadakip sa 25 anti-illigal drug operation ng pulisya sa loob lang ng isang linggo.

Ayon kay PNP chief General Archie Gamboa, ito ay bunga ng pinaigting na operasyon kontra iligal na droga sa bansa kahit nasa ilalim sa General Community Quarantine (GCQ) ang karamihang lugar.

Bukod shabu ay umaabot din sa 239,500 fully grown marijuana plant ang binunot ng awtoridad sa kanilang mga isinagawang raid.

“The PNP has been consistent in its warning. No let up in the pursuit o criminals. Our recent accomplishments nationwide validate the PNP’s determination to eradicate threats to the public’s safety and security,” pahayag ni Gamboa sa kanyang statement.

Sa ulat na nakarating sa PNP Command Center sa Camp Crame, napatay ang suspek na tulak ng shabu na nakilalang si Anthony Valerio, 35, sa Barangay Gaya-Gaya, San Jose Del Monte City, Bulacan na siyang target ng operasyon habang naaresto naman ang walo nitong kasamahan na naaktuhang nagsasagawa ng pot session.

Isa pang buy-bust operation ang isinagawa na pinangunahan ng Quezon City Police District (QCPD) at PDEA-Cavite na resulta ng pagkakadakip kay PFC Omar Salliguia Pagaywan, 35, Philippine Army reservist sa Barangay Hugo Perez, Cavite City, at dalawang kasama nito at nakakuha ng 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P6.8 milyon.

Sa Cordillera, sinunog ng Kalinga Police Provincial Office ang tinatayang 239,500 puno ng marijuana na may halagang P47.9 milyon sa dalawang araw nilang operasyon sa bayan ng Tinglayan, Kalinga. (Edwin Balasa)