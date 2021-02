PNP, PDEA officer sa engkuwentro namumuro kaso

Inirekomenda ng Department of Justice ang mga kasong administratibo at criminal sa mga tauhan ng Philippine Drugs Enforcement Agency (PDEA) at Philippine National Police (PNP) na sangkot sa naganap na engkuwentro sa Commonwealth, Quezon City.

“We gave a copy of the report, which contains our recommendation to look into possible administrative and criminal liability on the part of those involved in anti-illegal drug operations where deaths occurred, to the PNP,” ayon kay Usec. Adrian Sugay, spokesman ng DOJ.

Sinabi pa ni Sugay na ini-evaluate na ng joint investigating team ang kanilang rekomendasyon. Maglalabas umano ito ng report sa unang linggo ng Marso.

Nabatid na ipinauubaya na ng DOJ ang pagsasampa ng kaso na pag-uusapan pa ng panel.

Gayunman, sinabi ni Sugay na ang kanilang hawak ay inisyal na ulat lamang at patuloy pa rin nila na nirerebisa ang anti-illegal operation ng PNP at PDEA at balak ng departamento na maglabas ng sariling finding at rekomendasyon.

Nabatid na maaari rin na kasuhan ang kanilang mga opisyal dahil sa pagkabigo na mabantayan ang kanilang subordinate depende sa kanilang makukuhang resulta ng imbestigasyon. (Juliet de Loza-Cudia)