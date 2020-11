PNP nganga sa taguan ng mag-asawang Tiamzon

Patuloy pa ang paghahanap ng Philippine National Police (PNP) para mahanap ang mag-asawang Tiamzon na hinatulan ng reclusion perpetua sa pag-kidnap ng mga sundalo.

Ayon kay PNP Chief Police General Debold Sinas, natanggap na nila ang direktiba mula sa Department of Interior and Local Government na gumawa ng aksyon at makipagtulungan sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

Paliwanag pa ni Sinas na inatasan na niya ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) at Intelligence Group (IG) ang kikilos para sa pag-aresto kay Benito at Wilma Tiamzon.

Samantala, hinikayat naman ni Sinas ang mag asawa na sumuko na lang at harapin ang kanilang kaso at handa ang PNP na mag-asikaso ng kanilang pagsuko at pagdadala sa kung saan silang kulungan maide-detain.

“We are hoping makipag-ugnayan sila sa amin kung gusto nilang sumuko. We are willing to facilitate their surrender and bring them to the appropriate court and jail to serve their sentence,” saad ni Sinas.

Nauna nang naaresto ang mag-asawang Tiamzon noong 2014 sa Brgy. Zaragosa sa Aloguinsan, Cebu sa isinagawang joint operation ng PNP at AFP ngunit pinakawalan din noong 2016. (Edwin Balasa)