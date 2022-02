PNP nasilat Terror Attack vs mga Israeli sa PH

Nabuko ng Philippine National Police-Inteligence Group (PNP-IG) ang tangkang pagsasagawa ng kaguluhan ng isang kilalang foreign terrorist organization sa pamamagitan ng pagre-recruit ng mga local threat groups na siyang magsasagawa ng terror activities.

Sa ulat na ipinadala ni Intelligence Group Director PBGen Neil B Alinsangan kay PMGen Michael John Dubria, PNP Director for Intelligence, nabuko ang impormasyon ng pakikipagsabwatan sa mga local contact sa Pilipinas ng Hamas, isang Middle East-based at radical Islamic terroristic organization na siyang naging malaking bahagi ng mga terrorist plot sa Israel at Arab nationals.

Pinapangakuan umano ng suportang pinansyal ng Hamas ang mga local threat groups sa bansa kapalit ng paghahasik nila ng kaguluhan.

“Our Filipino source identified the Hamas operative as “Bashir” who was reportedly attempting to establish foothold in the Philippines with pledges of financial support to some local threat groups,” pahayag ni PBGen Alinsangan.

Base sa koordinasyon at information sharing sa mga local counterparts, ang tunay na pangalan ni Bashir ay Fares Al Shikli, na siya umanong pinuno ng Hamas Foreign Liason Section na mayroon ding Interpol Red Notice dahil sa mga kasong may kinalaman sa terorismo.

Lumalabas pa sa ulat na nagkaroon ng pagpupulong ang ilang lider ng local threat groups sa Malaysia noong 2016 hanggang 2018 at doon nila nakausap si Fares Al Shikli upang pag-usapan umano ang gagawing pag-atake laban sa mga Israeli national na narito sa Pilipinas.

Matatandaang nitong Enero 2018 ay naaresto ang isang expert bomb maker chemist na konektado sa Hamas, sa Pampanga at agad itong dineport sa Turkey ng Bureau of Immigration. (Edwin Balasa)