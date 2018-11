PNP nahilot: Mga pulis eekstra sa ‘Ang Probinsyano’

DAHIL sa pag-aayos ni Philippine Natio­nal Police (PNP) chief ­Director General Oscar Albayalde at mga producer ng ABS-CBN teleserye “Ang Probinsya­no,” posibleng mawalan ng trabaho ang mga extra dahil sa paggamit ng mga totoong pulis sa ilang mga scene ng ­nasabing teleserye.

Ito ay matapos sabihin ni Albayalde na pinapayagan niya ang mga totoong pulis na gumanap bilang extra sa ilang mga scene ng teleserye upang ma­ging makatotohanan ang mga pagganap.

“Ang request sa atin kung puwede daw ma­kagamit ‘yung talagang pulis especially sa mga police operations para talagang realistic ‘yung kilos and we said yes, provided na hindi naman makaapekto sa pagseserbisyo nila,” pahayag ni Albayalde sa press briefing kahapon sa Camp Crame.

Dagdag pa ni Alba­yalde na magpapadala sila ng mga police officer na magsisilbing adviser at consultant upang masiguro ang pagganap ng mga ­pulis extra na makatotoha­nan.

Ang pirmahan ng Memorandum of Understanding (MOU) ng PNP at mga producer ng “Ang Probinsyano” ay isinagawa kahapon kung saan personal na nagtungo si Coco Martin sa Camp Crame upang saksihan ang pirmahan.

Hindi naman umano hiniling ng PNP na baguhin totally ang script ng nasabing teleserye, ang importante umano ayon kay Albayalde ay naiintindihan ng producer ang sentimyento ng kapulisan.

Nagpapasalamat din ang opisyal sa mga producer ng teleserye dahil sa pagtanggap ng mga sentimyento ng PNP at ibibigay naman ng ahensiya ang todo suporta sa taleseryeng “Ang Probinsyano.” ­