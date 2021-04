PNP nagpatupad ng malawakang balasahan

Nagkasa ng panibagong balasahan ang Philippine National Police (PNP) dahil sa pagreretiro ng ilang senior official.

Itinalaga bilang bagong Director ng PNP Directorate for Comptrollership si Brig. Gen. Rodolfo Azurin kapalit ni Major General Emmanuel Licup na magreretiro sa Abril 9 ngayong taon.

Papalit naman kay Azurin bilang Director ng Police Regional Office (PRO) 1 si Brig. General Randolph Balonglong.

Samantala mapupunta naman bilang Director ng PRO Cordillera si dating PNP Drug Enforcement Group (PDEG) Brig Gen. Ronald Lee, habang si Brig. General Remus Medina naman ang papalit kay Lee bilang Director ng PDEG.

Mapupunta naman si dating PRO Cordillera Director Brig Gen. R’Win Pagkalinawan sa Police Holding and Accounting Unit sa ilalim ni Directorate for Police Records and Management. Brig. Gen. Julius Lagiwid na na-assaign naman sa PHAU, DPRM mula sa Directorate for Police Community Relations.

Mula naman sa Office ng PNP Chief ay malilipat sa Directorate for Information and Communications Technology (DICTM) si Brig. Gen Alexander Sampaga; Brig. Gen. Erson Digal, Directorate for Logistics patungong PHAU, DPRM; Brig. Gen. Conrado Gongon, Jr., ng Communications and Electronics Service (CES) ililipat sa PHAU, DPRM; Brig. Gen. Samuel Rodriguez ng Police Regional Office-Bangsamoro Autonomous Region sa PHAU, DPRM; Brig. Gen. Eden Ugale ng Office of the Chief PNP itatalaga sa PRO-BAR; at Brig. Gen. Patrick Villacorte ng PRO-6 papuntang CES; habang ilang Police Colonel pa ang apektado ng re-shuffle na epektibo nitong Abril 5 at inaprubahan ni PNP chief General Debold Sinas.

Inaasahan pa na magkakaroon muli ng major reshuffle sa mga susunod na linggo dahil pa rin sa mga magreretirong mga senior officer ng PNP kabilang sina Lt. Gen. Cesar Hawthorne Binag, deputy chief for operations at kasalukuyang commander ng Joint Task Force COVID Shield sa Abril 24, gayundin si PNP Spokeperson Brig. Gen. Ildebrandi Usana naman sa Abril 20 at si Sinas na magreretiro sa Mayo 8, 2021. (Edwin Balasa)