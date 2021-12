PNP: Mga pulis bawal mag-solicit, tumanggap ng regalo

Pinaalalahanan ng Philippine National Police (PNP) ang kanilang mga tauhan na bawal tumanggap ng anumang magagarbong regalo o mag-solicit ngayong nalalapit na ang kapaskuhan.

Ayon kay PNP chief General Dionardo Carlos, pinaalalahan nito ang kapulisan sa mahigpit na pagpapatupad ng “Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees”, na inulit ng Civil Service Commission lalo ngayong Holiday Season.

Nagbabala si Carlos na tatanggap ng mabigat na parusa ang sinumang pulis na lalabag sa kautusan gayundin ang mga gumagawa ng iligal na aktibidades.

“We can’t tolerate any form of bribe in the organization. The PNP has been living up to its core values to protect its integrity. We want to keep it that way,” pahayag ni Carlos.

Maari naman umanong tumanggap ng simpleng regalo o mga food packs bilang token o gratitude sa kanilang serbisyo subalit huwag lang ang mga mamahalin na maaring magbigay pabor sa nagbigay. (Edwin Balasa)