PNP kinakalkal adik na presidential bet

Iimbestigahan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group (PNP-DEG) ang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na may presidential aspirant na gumamit umano ng cocaine, ayon kay PNP chief Gen. Dionardo Carlos.

“PDEG has been tasked to work on the said info,” sinabi ni Carlos.

Hindi naman kinumpirma ni Carlos na ang PNP kung hawak na nila ang ebidensya kaugnay dito.

Sinabi ni Duterte, sa isang talumpati sa National at Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Mindoro kamakalailan na may isang presidential aspirant na gumamit ng cocaine.

Hindi binanggit ng pangulo ang pangalan ng politiko na tinawag niyang mahinang klase o walang kuwalipikasyon.

“He is a very weak leader—his character—except for the name. The father [was], but him? What has he accomplished? He may win hands down. Ok. If that is what the Filipino wants, go ahead, as long as you know,” sinabi ni Duterte. (Kiko Cueto)