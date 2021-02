PNP isusumite ebidensya ng Dacera case sa NBI

Nakatakda umanong isumite ng Philippine National Police (PNP) sa National Bureau of Investigation(NBI) ngayon araw ang kanilang mga nakalap na ebisensiya kaugnay sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera.

“I was informed that after receiving certain specified pieces of evidence from the police on Monday, the NBI will be in a position to wind up its investigation within the week, and submit its report to the DOJ for the consideration of the investigating prosecutor,” ayon kay Department of Justice Secretary Menardo Guevarra.

Ayon kay Guevarra, kabilang dito ang mga specimen, garment, at mobile phone ni Dacera na nakuha nang matagpuan itong patay sa bathtub ng City Garden Grand Hotel sa Makati City hotel matapos ang idinaos na New Year Party noong Enero 1.

Sinabi ni Guevarra na inaasahan na makukumpleto na at maisasapinal ng NBI ang kanilang report sa pagkamatay ni Dacera.

Ang kaso naman sa 11 kasama ni Dacera sa party ay kasalukuyang nasa ilalim ng preliminary investigation ng Makati Prosecutor Office.

Matatandaan na sa ginawang pagsusuri muli kay Dacera, lumabas na natural umano ang naging sanhi ng pagkamatay ng flight attendant. Gayunman, naniniwala ang pamilya ng dalaga na ni-rape ito. (Juliet de Loza-Cudia)