PNP ipabubura peke, recycled post ng mga krimen

Hiniling kahapon ng Philippine National Police (PNP) sa ilang social media page ang pagbura sa mga peke at recycled na post ng mga krimen sa bansa dahil sa idinudulot nitong pangamba at kalituhan sa publiko.

Ito’y matapos maberipika ng PNP Anti-Cybercrime Group (ACG) na bukod sa hindi totoo ay mga luma na ang mga nangyaring krimen na ipinost uli sa Facebook at iba pang social media platform.

Kabilang dito ang isang post na may kasama pang larawan sa Facebook page ng Angono Rizal News Online. Nangyari umano ang krimen noon pang Hul­yo ng 2020 na kinuha nito sa wall ng San Mateo Municipal Police.

Sinabi ni ACG chief Brig. Gen. Joel na edited ito at ipinost lang uli ng nasabing online news site para makakuha ng followers.

Ani Doria, lumitaw sa kanilang imbestigasyon na karamihan sa mga videong naka-post na kinasasangkutan ng mga krimen tulad ng rape, kidnapping at mga larawan ng umano’y missing persons na kumakalat ngayon sa online ay naresolba na ng PNP at ilang taon ng nangyari.

“The videos are being recycled while others are edited pictures that are posted to probably gain followers or to depict a picture of an unstable government. We have ordered already our men to step up to the challenge to ensure that malicious/fake videos that are not real are taken down in order not to mislead people into believing it,” giit nito. (Kiko Cueto)