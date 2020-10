PNP: Imoral na pulis walang lusot

Nagbabala si Philippine National Police (PNP) chief General Camilo Cascolan sa mga pulis na hindi niya kukunsintihin ang mga iligal at immoral na ginagawa ng mga ito at siguradong kasong kriminal at administratibo ang kanilang kahaharapin.

Ito ang sinabi ni Cascolan sa press briefing sa Camp Crame kahapon ng umaga matapos hingan ng reaksyon hinggil sa kasong kriminal na kinakaharap ni PNP Custodial Service Unit chief Police Lt. Col. Jigger Noceda matapos ang umano’y sexual harassment sa detainee na si Nova Parojinog.

“We will not tolerate any wrongdoings of our people. As what I’ve said, kahit na kuwan ka, kung wala kang rason, we will have to arrest you, file cases against you, put you in jail,” mariing pahayag ni Cascolan.

Matatandaang si Noceda ay nahaharap sa patong-patong na kaso sa Quezon City Prosecutor’s Office matapos ang umano’y dalawang ulit na pangha-harass kay Parojinog na nakakulong sa PNP custodial center.

Magsasagawa din ang PNP Internal Affairs Service ng sariling imbestigasyong hinggil sa insidente habang inihahanda na rin ang kasong administratibo laban sa nabatid na opisyal. (Edwin Balasa/Vick Aquino)