PNP ikakalat mga secret marshal vs riding-in-tandem

Bubuhayin ng Philippine National Police (PNP) ang pagpapakalat ng tactical motorcycle riding unit (TMRU) at secret marshal na nakamotorsiklo bilang pagsugpo sa mga kriminal partikular ang mga riding-in-tandem.

Ayon kay PNP chief General Debold Sinas, nakikita niya ang TMRU at mga secret marshals na epektibo para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng publiko gayundin upang mapigilan ang mga motorcycle riding suspek sa kanilang paggawa ng krimen.

“While the use of motorcycles in the Philippines is a popular mode of transportation, motorcycles are also utilized by criminals to easily flee from a crime scene as it provides increased maneuverability to navigate to narrow and crowded alleys, sidewalks, busy streets, and even major thoroughfares,” pahayag ni Sinas.

“TMRUs and secret marshals in motorcycles will focus on high priority crimes and would undertake directed and preventive patrol assignments,” dagdag pa ni Sinas.

Base sa record ng PNP mula Agosto 16, 2019 hanggang Marso 16, 2020 ay mayroong 1,828 crime incident na gawa ng mga riding-in-tandem suspect.

Bagama’t bumaba umano ito hanggang noong Oktubre 16, 2020 sa 756 insidente dahil sa travel restriction at community quarantine.

Inaasahan pa na tataas ang crime incident lalo na ang mga street crime na kinabibilangan ng paggamit ng motorsiklo kapag ibinaba na ang quarantine measure sa National Capital Region at ito ang pinaghahandaan ng PNP. (Edwin Balasa)