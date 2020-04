PNP iimbestigahan pasaway na Dasma Village resident

Nakatakdang magsampa ng kaso ang Makati Police sa isang dayuhang residente ng exclusive village dahil sa diumano’y pagsuway nito sa mga awtoridad na nagpapatupad ng enhanced community quarantine (ECQ).

Ayon kay Makati Police chief Col. Rogelio Simon, sinita umano ng kanyang mga tauhan ang kasambahay ng residenteng si Javier Salvador Parra, dahil sa hindi pagsusuot ng face mask sa labas ng bahay.

Nagreklamo umano ang asosasyon ng Dasmariñas Village at barangay sa pulisya dahil sa mga lumalabag sa ECQ sa loob ng subdivision. Nang puntahan ng awtoridad ang bahay ni Parra, nakita umano na nakainom ito ng alak. Nang sitahin, minura at sinigawan umano ni Parra ang pulis na kumausap dito.

Dahil dito inaresto ng pulis si Parra pero nagpumiglas ito sa driveway hanggang makapasok sa loob ng kanyang bahay.

Ayon kay Parra, lumabas siya ng bahay matapos na pagmultahin ang kanyang staff na pinangalanang si Cherelyn ng P1,000 dahil wala itong suot na face mask kahit pa nasa loob ito ng kanilang private property, na wala namang nakasaad sa batas na kailangang magsuot nito sa loob ng inyong bakuran.

Sinubukan diumanong magpaliwanag ni Parra sa pulis, at sinabing hindi na kailangan ang multa dahil nasa private property naman ang kanyang staff.

“My wife, who took the video, advised the policeman that he has no valid warrant of arrest and is not in the right to arrest me. Despite of this, on my own lawn, the policeman grabbed my hands and brutally threw me to the ground and caused me physical injury and abrasions as pictured,” saad ni Parra.

Kahapon, inatasan ni Makati City Mayor Abby Binay na imbestigahan ang insidente at panagutin sa batas ang may sala. Giniit din nito sa mga residente na sundin ang mga protocol para sa ECQ.