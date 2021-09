PNP, DepEd sanib-puwersa vs online kopyahan sa module

Inatasan ni Philippine National Police (PNP) Chief Police General Guillermo Lorenzo Eleazar ang Anti-Cybercrime Group (ACG) na makipagtulungan sa Department of Education kaugnay sa mga balitang nagkakaroon ng online dayaan o kopyahan ang mga estudyante sa distance learning scheme.

Ang pahayag ni Eleazar ay alinsunod sa sinabi ni DepEd Sec. Leonor Briones na hihingi sila ng tulong sa mga awtoridad kaugnay sa nasabing bagay.

“Matapos nating marinig ang paghingi ng tulong ni Sec. Briones, kaagad kong inatasan ang aming Anti-Cybercrime Group na makipag-ugnayan sa Department of Education upang alamin kung paano makakatulong ang inyong PNP dito,” sinabi ni Eleazar.

Base sa inisyal na report, mayroong Facebook group kung saan ang mga estudyante ay naghahatian ng mga sagot sa bawat exams.

Sinabi ni Briones na wala silang anumang to­lerance sa dayaan.

“Education is the most important part of one’s life because as American civil rights activist Malcolm X once said, it is a passport to the future and that the future belongs to those who prepare for it today,” sinabi ni Eleazar.

“Gaya ng ipinapatupad naming reporma sa kapulisan through our Intensified Cleanliness Policy, handa at seryoso ang inyong PNP na tumulong upang sawatain ito sa lalong madaling panahon upang hindi na lumala pa dahil kung sa ganitong estado pa lamang ay talamak na ang dayaan, walang mangyayari sa ating bansa sa kamay nang mga hindi tapat na pag-asa ng bayan,” dagdag nito.

Sa ngayon ay nagsasagawa na ng imbestigasyon ang National Bureau of Investigation kaugnay dito. (Kiko Cueto)