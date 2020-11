PNP COVID death akyat sa 25

Sumampa sa 25 ang bilang ng mga nasawing miyembro ng Philippine National Police (PNP) matapos na isang pulis ang namatay sa COVID-19.

Base sa ulat ng Philippine National Police Health Service (PNPHS), ang ika-25 pulis na namatay sa nasabing sakit ay kinilalang si PNP Patient 7740, isang 42-anyos na lalaking pulis na nakatalaga sa Police Regional Office (PRO) 12.

Kasabay nito, iniulat ng PNPHS na bumaba na sa 395 ang kanilang mga aktibong kaso mula kamakalawa ng gabi.

Ito’y matapos na makapagtala ng 45 bagong recovery at 24 na bagong kaso. Pinakamarami sa mga bagong kaso ay iniulat sa PRO 1 na may 12; habang tig-dalawang kaso ang nadagdag sa National Operational Support Units, NCRPO, PRO 4A, at PRO Cordillera; at tig-isa naman sa National Headquarters, PRO 3, PRO 7 at PRO 11.

Sa ngayon ay nasa 7,758 na ang mga PNP personnel na nagpositibo sa Covid 19, kung saan 7,338 ang gumaling. (Edwin Balasa)