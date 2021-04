PNP clearance sa DOLE pinalagan ng labor group

BINATIKOS ng Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) ang panukala ng Philippine National Police (PNP) na kailangan ang “national police clearances” sa pakikipagtransaksiyon sa Department of Labor and Employment (DOLE), na sinasabing labag ito sa konstitusyon.

Sa isang liham kay Labor Secretary DOLE Secretary Silvestre Bello III, sinabi ni TUCP president Raymond Mendoza ang panukala ay isang “unwarranted infringement of the constitutional rights of workers to self-organization.”

Aniya, ang kahilingan ng PNP na hingan ang mga nakikipag-usap sa DOLE na magsumite ng national police clearances na nagpapatigil sa heavy-handed police state security apparatus sa labor relations system.

Sinabi ni Mendoza magkakaroon ito ng “chilling effect on the free and unfettered exercise of workers” at hinimok ang DOLE na tanggihan ang iniaatas na panukala ni PNP Chief Gen. Debold Sinas. (Mina Navarro)