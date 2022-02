PNP chief pumalag na Balesin trip pabuya ng mga Ongpin

Pinalagan ni Philippine National Police (PNP) chief General Dionardo Carlos ang alegasyon na nagtungo siya sa exclusive island resort ng Balesin sa Polilio island sa Quezon upang makipagkita sa pamilya Ongpin at pag-usapan ang kaso ni Julian Ongpin na isinasangkot sa pagkamatay ni Bree Jonson.

“There is no truth to the reported claim of the Jonson camp that I went to the island to meet the Ongpins to discuss the case of Julian Ongpin,” pahayag ni Carlos.

Ang bilyonaryong si Robert Ongpin ang may-ari ng Alphaland Corporation, na nagmamay-ari ng nasabing eklusibong island resort na tatay ni Julian na boyfriend ni Jonson, 30, na umano’y namatay dahil sa asphyxia.

“The Julian Ongpin case was dismissed and is on appeal (MR). The DOJ and the NBI have been handling the parallel investigation, long before I was appointed as chief of the PNP. Any insinuation or attempt to link me to the Ongpin family is unfounded and baseless,” dagdag pang pahayag ni Carlos.

Matatandaang nagsimula ang sigalot ni Carlos sa kanyang pagbisita sa Balesin matapos na bumagsak ang isang PNP Airbus H-125 helicopter sa Real, Quezon na naatasang sumundo sa kanya, Lunes ng umaga, na ikinamatay ng isang pulis.

Subalit may pahayag naman si Sally Jonson, ina ni Bree Jonson na inimbitahan umano ng pamilya Ongpin si Carlos at ang pamilya nito upang pag-usapan umano ang pagpapawalang-sala ni Julian sa pagkamatay ng kanyang nobya. (Edwin Balasa)