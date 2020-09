PNP Chief Cascolan hahabulin mga high value target

Isa sa prayoridad ni Philippine National Police (PNP) Chief Gen. Camilio Pancratius Cascolan ay habulin at sampahan ng kaso ang mga high value targets na sangkot sa iligal na droga at hindi dapat pnapatay ang mga maliliit na drug users sa kampanya kontra iligal na droga ng pamahalaan.

“May mga huli-huli po tayo na maliliit na tao pero as much as possible gagamitin po natin sila para mahuli ang malalaking isda,” dagdag pa nito.

Isang matibay na case buildup din ang dapat paglaban sa mga drug lord upang matigil na ang kanilang operasyon habang patuloy ang gagawing kampanya kontra iligal na droga at dapat umano ay tama ang mga ginagawang operasyon ng kapulisan upang hindi sila mabutasan pagdating sa korte.

Kailangan din umano ng police visibility sa komunidad upang matakot ang mga drug pusher sa pagbebenta ng iligal na droga sa kalsada kapag palaging may mga pulis na nakabantay. (Edwin Balasa)