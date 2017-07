PNP CHIEF ‘BATO-GAN’ — GORDON

Nauubusan na ng pasensiya si Senador Richard Gordon sa kabiguan ng kapulisan na maresolba ang mga krimeng gawa ng riding in tandem kaya tinawag nito si Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald “Bato” dela Rosa bilang “Bato-gan”.

“Babaguhin ko na ang pangalan ni Gene­ral Bato. Pagka-ganyan, lalagyan ko ng ‘gan’, ‘Bato-gan’. Dahil ang lumalabas eh ang da­ming namamatay, wala silang ginagawa,” pa­tutsada ni Gordon.

Ikinairita ng chairman ng Senate committee on justice and human rights ang kaliwa’t kanang kaso ng pagpatay ng riding in tandem.

Nitong nagdaang araw lamang, pinatay ng riding in tandem ang provincial health officer ng Cavite na si Dr. George Repique Jr. habang nagbibiyahe ito sa Barangay Luciano, Trece Martires pauwi ng kanyang bahay.

“They will serve the President and this country better if they do their job,” giit ni Gordon kay Dela Rosa.

Samantala, kinalampag din ni Senador JV Ejercito si Dela Rosa na arestuhin sa lalong madaling panahon ang mga taong pumaslang kay Repique.

“Whatever the motive may be, whether it’s work-related or personal matter, we still don’t know. But the most important thing at this point is to identify the gunmen and arrest them at the quickest possible time,” ayon kay Ejercito.

“Sana naman, ang kasong ito ay ‘di madagdag sa mga unsolved cases na ina­alikabok na lang sa file ng pulisya,” diin pa ng senador.

Si Repique ang ikatlong doktor na pinaslang sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.

Magugunitang naghain ng panukalang batas si Gordon upang matuldukan ang tumataas na bilang ng mga krimen na kagagawan ng riding in tandem o mga gunmen na magkaangkas sa motorsiklo.





Layunin ng Senate Bill No. 1128 o Motorcycle Crime Prevention Act of 2017 na inihain ni Gordon na palakihan ang plate number ng mga motorsiklo para makita kaagad kapag ginamit ito sa krimen.

REAKSYON NG PNP

“We respect the good senator. At the end of the day, if there’s going to be an inquiry, we will be ready to pre­sent the data on what has been done by the PNP pertaining to riding in tandem.” Ito naman ang naging reaksyon ni PNP-Public Information Office chief at spokesman Chief Supt. Dionardo Carlos kahapon sa pahayag ni Gordon ukol kay Dela Rosa.

Ayon kay Carlos, wala silang magagawa kung iyan ang opinyon ng senador.