PNP chief: 2 pulis sa rape-slay case, sibak agad!

Inutos na ni Philippine National Police (PNP) chief General Archie Gamboa sa PNP Internal Affairs Service (PNP-IAS) ang agarang pagsibak sa serbisyo ng dalawang pulis na suspek sa pagpatay sa isang 15-anyos na dalagita sa Ilocos Sur.

“I actually directed IAS to finish and dismiss the policemen in 15 days… That’s the thrust I have given since I sat as officer-in-charge that we should be able to dismiss our personnel fast,” pahayag ni Gamboa sa isinagawang press briefing Lunes ng umaga sa Camp Crame.

“Starting today, I’m counting 15 days and hopefully by that time, because according to the investigators, there is a very good number of evidence that would substantially prove that indeed these two PNP personnel were involved in such crime,” dagdag pa ng opisyal.

Nitong Biyernes ay sinampahan na ng kasong murder ng pulisya sina Police Staff Sergeant Randy Ramos at Marawi Torda, parehong mula sa San Juan Municipal Police Station, matapos ang hinihinalang pagpatay kay Fabel Pineda nang magsampa ang dalagita ng kasong act of lasciviousness laban kay Torda.

Bago ang pangyayari, Miyerkoles ng gabi nang maaresto ng dalawang pulis sina Pineda at ang 18-anyos na pinsan dahil sa curfew matapos gabihin sa party.

Nagprisenta ang dalawang pulis na ihatid na sa kanilang bahay ang mga biktima subalit pagdating sa madilim na bahagi ng bayan ng Cabugao, Ilocos Sur ay hinalang pinagsamantalahan nila ang magpinsan.

Nagawa namang makatakas ni Pineda sa kamay ni Torda habang ang kanyang dalagang pinsan ay nagahasa umano ni Ramos.

Dahil dito’y nagtungo sa police station ang si Pineda kasama ang dalawang kamag-anak para magreklamo, subalit pauwi ay tinambangang ng riding-in-tandem ang dalagita at pinagbabaril. (Edwin Balasa)